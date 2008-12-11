Президента просить створити Раду Ордену Свободи

Відомі правозахисники, письменники, журналісти, громадські діячі, серед яких Юрій АНДРУХОВИЧ, Сергій ГРАБОВСЬКИЙ, Микола РЯБЧУК, Мирослав МАРИНОВИЧ, Вахтанг КІПІАНІ, Євген БИСТРИЦЬКИЙ, підписали відкрите звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА із проханям про запровадження Ради Ордену Свободи.

Про повідомляє сайт "Майдан ".

Автори звернення називають Орден Свободи, заснований Указом Президента України N 460/2008 від 20 травня 2008 року, єдиною "безсумнівно кришталевою чистою відзнакою", яка достойна своєї назви.

"Ми вітаємо нагородження достойних – Євгена СВЕРСТЮКА, Євгена ЗАХАРОВА, Степана ХМАРИ і переконані в тому, що ця нагорода і надалі має зберегти свою Чистоту, Духовність і Вартісність. Що вона і надалі буде відзнакою для людей, вільних духом, відданих Україні і Свободі, людей з кришталевим сумлінням, - йдеться у тексті звернення.

Водночас автори листа вважають, що присудження такої відзнаки повинно перебувати під громадським контролем. "Запорукою тому могло б стати, за поширеною у світі практикою, запровадження Ради Ордену Свободи, яка б складалася з чинних кавалерів Ордену і приймала б консенсусом попереднє, до Указу Президента України, рішення про відповідність кандидатури високим критеріям", - сказано в листі.

Відтак, Президента закликають внести до положення про Орден Свободи відповідні зміни щодо запровадження такої Ради.