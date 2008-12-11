12 грудня - 9-30 - Круглий стіл на тему: “Стан та перспективи розвитку судової системи України в контексті судової реформи”. Учасники: А.Полянський, суддя Вищого Господарського Суду України, В.Москаленко, заст.голови Вищого Господарського Суду України; В.Мицик, зав.кафедри міжнародного публічного права ІМВ КНУ ім. Т.Шевченка; Д.Притика, член комітету ВР з питань правосуддя; В.Кисіль, професор кафедри міжнародного приватного та митного права ІМВ КНУ ім.Т.Шевченка; А. Портнов, член комітету ВР з питань правосуддя; М.Сірий, ст.науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАНУ та інші (КНУ ім. Т.Г. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, вул. Мельникова, 36 3-й поверх). Потрібна акредитація. Телефон: 8(096)485-74-42. Реєстрація о 9-00.