В рамках освітнього проекту “Голодомор, Голокост, ГУЛАГ – трагедії ХХ століття на Українській землі. Злочини тоталітарного режиму проти народу та людини” в Національному музеї літератури відбудеться відкриття виставки

12 грудня - 15-00 - В рамках освітнього проекту “Голодомор, Голокост, ГУЛАГ – трагедії ХХ століття на Українській землі. Злочини тоталітарного режиму проти народу та людини” в Національному музеї літератури України відбудеться відкриття виставки. Організатори проекту - Благодійний фонд «ДАР» (Київ), Благодійний Фонд DAAR (Хьюстон, США), Інститут Юдаїки (Київ, Україна) за участю Моргана Вільямса, директора офісу міжнародної інвестиційної компанії «SigmaBleyzer» у Вашингтоні, дослідника Голодомору в Україні. Художники-дизайнери виставки – Олена Заславська та Ольга Яковлєва (м. Київ).Виставка завершиться 15 грудня (вул.Б. Хмельницького 11). Телефони: 8 050 411 29 63, 8 050 34 35 586.