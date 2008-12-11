14 грудня - 13-00 - Біля Служби безпеки України відбудеться акція жіночого руху «FEMEN» - «Гейм овер, mr. Gainer!». Акція пройде в рамках, направленої на боротьбу з секс-туризмом кампанії «Україна – не бордель!» і стане першою в серії заходів, яких має намір вжити «FEMEN» для боротьби з конкретними організаторами секс турів в Україну, сутенерами та звідниками. «FEMEN» має намір протягом акції оприлюднити конкретні докази причетності громадянина США Девіда Ґейнера до організації секс-турів в Україну, сутенерства та звідництва . Телефон: +38(097)967 17 53, anna.hutsol@mail.ru.