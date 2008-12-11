Прес-конференція з нагоди початку діяльності Програми Європейського Союзу “Прозорість і ефективність функціонування судової системи України”

Завершується акредитація на прес-конференцію з нагоди початку діяльності Програми Європейського Союзу “Прозорість і ефективність функціонування судової системи України”. Проект представлятимуть: керівник відділу політики преси та інформації Представництва ЄК в Україні Дірк Шюбель, заст.голови Ради суддів України, суддя ВСУ Василь Гуменюк, керівник проекту Еді Фракассіні. Початок 16 грудня о 14-00 (Верховний Суд України ,вул.Пилипа Орлика, 4). Телефон: 8(067)503-31-87, anna@lebedeva@ujfpюorg.ua

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