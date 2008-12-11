17 грудня о 10-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція з нагоди Міжнародного дня проти насильства по відношенню до секс-працівників, який вдруге відзначається в Україні, присвячена питанням дотримання прав і толерантного ставлення до осіб, які надають платні сексуальні послуги, а також ризикам, що загрожують жінкам у часи поглиблення фінансової кризи. У прес-конференції візьмуть участь Ірина Мішина, ВБО «Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди», Людмила Бубулич, лідер ініціативної групи секс-працівників, Павло Скала, МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні». На прес-конференцію запрошені керівники МВС, МОЗ, Міністерства економіки та Міністерства юстиції України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 484 30 79, 8 (067) 240 62 03, mishyna@uhra.org.ua