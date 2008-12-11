В Україні з`явиться кодекс інтернет-етики

Інтернет Асоціація України (ІнАУ) планує розробити Кодекс «Про інтернет-етику».

Про це повідомила на прес-конференції в УНІАН голова правління ІнАУ Тетяна ПОПОВА.

Вона повідомила, коментуючи останні події навколо файлообмінної мережі «Infostore», чиї сервери було вилучено органами МВС нібито у зв`язку з розповсюдженням у мережі продукції порнографічного характеру, що, згідно з чинним законодавством, «провайдери не несуть відповідальності за інформацію», яка передається в їх мережах (Закон України «Про телекомунікації», ст.40).

Т.ПОПОВА відзначила, що відповідальність повністю лягає на ту людину чи того власника ресурсу в мережі, який займається розповсюдженням антиправової інформації.

«Ми вважаємо, що представники МВС повинні розглядати компанії, які надають доступ, як партнерів у боротьбі із злочинами в Інтернеті, а не робити їх підозрюваними», - сказала голова правління ІнАУ.

За її словами, ІнАУ має намір звернутися до міністра МВС Ю.ЛУЦЕНКА з проханням «провести службове розслідування історії з Infostore, в результаті якої постраждали близько півтора мільйонів користувачів», які, за словами Т.ПОПОВОЇ, не мають жодного відношення до протиправних дій окремих користувачів мережі.

Вона також повідомила, що ІнАУ запланувала провести 17 грудня круглий стіл на тему консолідації суспільства і держави в боротьбі з протиправною діяльністю в Інтернеті. Зокрема, ІнАУ запропонує створити громадський орган, за прикладом інших країн, який здійснюватиме контроль протиправної діяльності в Інтернеті. Також ІнАУ вважає за необхідне внести відповідні зміни до законодавства, яке регулює ці аспекти.

“Також сподіваємося приступити до розробки Кодексу «Про интернет-этику», - сказала Т.ПОПОВА.

На думку члена правління ІнАУ Олександра ОЛЬШАНСКОГО, якщо “ми хочемо подолати це ганебне явище в Інтернеті”, необхідно взяти в союзники громадськість, розробників програмного забезпечення і “створити нестерпну обстановку для таких явищ в Інтернеті”.

“Для цього потрібен союз між правоохоронними органами і нами”, - відзначив він.

Довідка УНІАН. За інформацією представника компанії ВОЛЯ Вадима ГАРБУЗА, 4 грудня 2008 року представники МВС вилучили в дата-центрі ВОЛЯ 18 серверів і комутатор Infostore. За його даними, була пред`явлена відповідна постанова. Як відомо, представники Департаменту боротьби із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми МВС України, обгрунтовують такі заходи зверненням громадян України й інших країн про те, що в мережі Infostore розповсюджується продукція порнографічного характеру.

За даними МВС, власники мережі Infostore не реагували на запити МВС про надання відомостей про осіб, які займаються такою діяльністю.

Водночас, як повідомив кореспонденту УНІАН один з власників цієї мережі Олексій МАСЬ, вони надали таку інформацію МВС про 20 осіб. О.МАСЬ також повідомив, що поки що мережі Infostore (власникам мережі) звинувачення не пред`явлено.

Як відомо, декілька тисяч користувачів цієї мережі планують провести несанкціоновану акцію протесту проти таких дій МВС.