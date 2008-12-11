Уряд схвалив проект Концепції державної міграційної політики

12:10, 11 грудня 2008
Права людини
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Створять єдину систему обліку мігрантів

Кабінет міністрів схвалив проект Закону України “Про Концепцію державної міграційної політики”.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабміну, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

Концепція спрямована на забезпечення ефективного державного управління міграційними процесами, створення умов для сталого демографічного та соціально-економічного розвитку країни, а також підвищення рівня національної безпеки.

Реалізація положень концепції передбачає удосконалення законодавства з питань міграції відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, сприяння забезпеченню соціального захисту громадян України, що працюють за кордоном, посилення протидії незаконній міграції.

Згідно з концепцією, планується створити єдину автоматизовану інформаційну систему обліку та аналізу міграційних потоків із забезпеченням дотримання права людини на конфіденційність інформації про неї та на захист її особистого життя.

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