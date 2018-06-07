Костянтин Чупрій: Лікар-хірург ходить по лезу ножа

Усім відомо, що споконвічною лікарською емблемою вважається змія — носителька здоров`я і мудрості. Ця емблема характеризує об`єктивний бік професії „Лікар”. Поряд з нею існує й інший, менш відомий символ - заповіт, який відображає вже внутрішню суть лікарської діяльності. Залишив його відомий голландський лікар-хірург, бургомістр міста Амстердама Ніколаас ван Тульп-Тульпіус (1599—1674). Це запалена свічка. "Allis inserviendo ipse consumer" - "Світячи іншим, згораю сам". І безліч лікарів залишилися вірними цьому заповіту до останньої хвилини свого життя. Це люди, які продовжують не лише завзято працювати у сфері медицини, а ще робити відкриття, які доводять суспільству, що українська медицина гідна того, щоб її поважали. І свідченням тому є десятки запатентованих винаходів у різних медичних галузях, які допомагає отримати Державний департамент інтелектуальної власності, що безпосередньо піклується про українських винахідників. Так нині у досить скромних умовах звичайної, повсякденної праці, дотримуючись усіх заповідей лікаря-хірурга, працює професіонал своэъ справи Костянтин Чурпій.

Завітавши до кабінету Костянтина Леонідовича, одразу помічаєш на стіні велику кількість нагород та відзнак. А сам хірург на запитання, як все починалося, по дитячому соромлячись, з щирою посмішкою розповідає про те, що це сьогодні він головний лікар Маловисківської центральної районної лікарні, кандидат медичних наук, заслужений лікар України, має два деклараційні патенти на винаходи, а десь у далеких 60-х він спочатку поступав до політехнічного технікуму.

- Мене з дитинства цікавило все, що було пов’язане з радіотехнікою, тому не дивно, що спочатку я поступав до політехнічного технікуму, навіть працював кіномеханіком, але зі школи ще мав високі оцінки з хімії. Тому, коли здав документи до Івано-Франківського державного медичного інституту, великим здивуванням те, що поступив, для мене не стало.

Костянтин Леонідович вирішив спробувати свої сили у медицині після втрати батька, йому було 11 років, а лікарі не врятували життя рідної для нього людини. Мабуть, тоді він потаємно вже знав, що буде лікарем, але чи хірургом?

- Навчатися було дуже важко, я не раз думав, чи правильно обрав професію, але на третьому курсі з’явився предмет „хірургія”, і це мене захопило. У цей час я почав працювати у травматологічному пункті. По шість днів чергувань дали мені можливість набиратися досвіду біля хірургів. Лікарі, спостерігаючи мою зацікавленість, почали мені довіряти і я, будучи студентом, прооперував у той час понад 180 чоловік. Хірургія та наукова діяльність, пов’язана з цим, стали моїм життям. У хірурга помилки бути не може, це одна із дисциплін, де видно результат після операції - або він є, або ти підписав собі вирок, всі інші дисципліни у медицині – це хроніки, виписуються одні ліки потім інші.

Молодим випускником медичного вузу в 1972 році, після закінчення інтернатури, отримавши вже медаль і грамоту як учасник Всесоюзного конкурсу студентських робіт „За кращу наукову роботу”, Костянтин Чурпій приїхав працювати головним лікарем Перегонівської дільничної лікарні Голованівського району Кіровоградської області. У 1977-1981 рр. - головний лікар Хмелівської районної лікарні Маловисківського району. З 1981 року очолює Маловисківську ЦРЛ.

- Роботу головного лікаря поєдную з роботою лікаря-хірурга. Як тільки прийшов працювати до лікарні, все більше цікавився науковою діяльністю, багато читав медичної літератури. Мені не соромно сказати, якщо я чогось не знав, то брав книжки і читав, завжди розумів, як теоретично робити ту чи іншу операцію, а на практиці... доводилось ставати та робити. Ось так і з’явився мій перший патент на винахід. Він пов’язаний із інноваційною розробкою щодо способу накладання анастомозу при резекції шлунка. А якщо простішими словами - це вдосконалення шву, який накладається між кишечником та шлунком. Я прихильник постійних прогресивних змін як у лікарні, так і в операційному відділені. Намагаюсь розширювати обсяг складних оперативних втручань, це стосується резекції шлунку, холецистектомії, ваготомії, венектомії, резекції кишківника, кесаревого розтину, надпіхвового відтинання матки, екстирпації матки, операції на підшлунковій залозі. Таким чином свій другий патент Костянтин Чурпій отримав за винахід у гінекології. І це не помилка, що лікар-хірург - і раптом вдосконалив методику оперативного втручання у гінекології.

- Хірург - людина, яка сама собі не підпорядкована. Постійно знаходишся у стані готовності, бо коли постає питання „життя людини” , ти просто повинен її врятувати. Я не вмію працювати помалу, або ти повністю „згорів”, або йди з цієї професії, тому не дивно, що до мене зверталися з проханням прооперувати вагітних жінок. Знову ж таки, були різноманітні випадки, коли серед ночі три рази піднімають із проханням допомогти ...наприклад, провести „ручну ревізію матки”. Теоретично я знав, як це робиться, але ж практично... тож беру книгу, читаю і роблю. А ще був випадок – немає анестезіолога, а на столі вагітна, що робити – книжку з полки, як давати анестезію вагітним – і народився хлопчик, назвали Костиком. Але найголовніше, я так провів кесарів розчин, що через три роки ця жінка народила другу дитину без операційного втручання.

Отже, справжній лікар-хірург повинен постійно вдосконалювати свої знання, за допомогою книжок?

- І не тільки хірург, а й будь-який інший лікар. У мене вдома величезна бібліотека, я постійно читаю медичні книжки, на жаль, на сьогодні видання виходять набагато слабші щодо теорії, та ще і дуже дорогі. Медичний співробітник не може дозволити собі купити книжку. У моїй бібліотеці взагалі є шедеври, де детально описано техніку операцій тощо. Хочу підкреслити, що немає двох схожих захворювань, пацієнтів, до кожного свій підхід у лікуванні. Лікар-хірург ходить по лезу ножа, бо безпосередньо докладає руку до хворого, тому повинен вивчити всі його „аномалії та індивідуальності”.

У 2001 році Костянтин Леонідович захистив кандидатську дисертацію з хірургії. Автор більше 40 наукових праць, 2 винаходів, 5 раціоналізаторських пропозицій, співавтор підручника для студентів "Перша долікарська допомога". Учасник з’їздів хірургів та наукових конференцій. У 1992 р. йому присвоєно почесне звання "Заслужений лікар України". Двічі обирався депутатом обласної ради. Нині - депутат районної ради. Провів понад 6 тисяч планових і невідкладних операцій. Як наслідок проведеної роботи з підвищення кваліфікації - у районі 68,2% лікарів і 55,6% середніх медичних працівників мають вищу і першу кваліфікаційні категорії.

Зусилля Костянтина Чурпія спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів: побудовано і введено в дію станцію переливання крові, 2 фельдшерсько-акушерських пункти, будинок для медичних працівників. У межах реконструкції лікарні відкрито імунологічну і мікробіологічну лабораторії. За останні три роки лікарню оснащено сучасним медичним обладнанням. Запроваджено нові технології з ведення сумісних партнерських пологів у пологовому відділенні лікарні; пологи та післяпологовий період ведуться згідно інноваційних перинатальних технологій.

У 2006 р. лікарня акредитована на вищу категорію.

Цікавим є і те, що професія лікаря у Костянтина Чурпія – сімейна. Дружина Ольга Іванівна, теж свого часу закінчила Івано-Франківський медичний інститут, працює поряд із чоловіком акушером-гінекологом. Два сини та невістки теж обрали професійну стежину батьків.

Окрім того, що Костянтин Леонідович життя не уявляє без своєї професії та науково-винахідницької діяльності, у нього ще часу вистачає на різноманітні захоплення

- З дитинства захоплююсь природою, співом. Мої мати та тітка мали дуже гарний голос, співали псалми, народні пісні, і у мене теж така натура. Я, на щастя, виховувався в роки, коли люди були багаті душею, мали духовність, совість, повагу. На сьогодні це все майже втрачено, і мені за це болить душа. Як виховується молоде покоління – на комп’ютері, на тих фантастичних фільмах, де вбивство, злість, жорстокість - головні критерії. Ми втрачаємо світ природи, а там духовність. Я коли виїжджаю на природу, то оживаю, люблю гуляти Карпатами і насолоджуватися запахом закарпатських ялинок. А ще обожнюю порибалити, зранку ставок парує і ворушиться, це риба „треться” - неймовірні відчуття...

А ще, за словами Костянтина Чурпія, він і полювати залюбки ходив у Зелену Браму, так свого часу відпочивали родиною, бо головне - не застрелити косулю чи кабанчика, а сам процес – походити, надихатись тим лісним чистим повітрям, поспілкуватися. Нині мисливство стало бізнесом, а не відпочинком, тому лікар-хірург обрав інше заняття у вільний час – він вирощує помідори різноманітних сортів. А узимку пригощає гостей і друзів неймовірними томатами та помідорами із бочки.

- Я сподіваюсь, що українська культура і духовні цінності будуть відроджуватись, і для цього я роблю все можливе у своїй лікарні. Два роки тому на території лікарні було висаджено 500 сосен, тут посаджені різні сорти – кавказькі, закарпатські ялинки, а також красуні берези та липи. У нас тут тепер навіть мешкає білочка. Хочу, щоб пацієнти лікувались як фізично, так і духовно – насолоджуючись природою, яка тепер навколо лікарні. Я саджу дерева, тому що це безпосередній зв’язок із наступними поколіннями, а відтак можливість донести до них красу природи.

Розмовляла Лариса Севостьянова, фото автора