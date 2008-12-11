В Луцьку вийшов друком перший у Європі ромський буквар

На Волині видруковано перший у Європі ромський буквар. Видання видруковано у видавництві „Волинська обласна друкарня".

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Луцьку відбулася презентація сигнального примірника „Букваря ромів".

Автори видання – керівники громадської організації „Терне Рома" подружжя Сергій і Тетяна ГРИГОРИЧЕНКИ зазначили, що їхній букварик унікальний тим, що написаний діалектом, який розумітимуть не менш як у п`яти країнах світу. Сам автор знає 16 діалектів ромської мови.

„Буквар ромів" складається з трьох розділів. Перший з них тематичний: місяці, дні тижня, числа та інші елементарні теми. Другий розділ – це власне абетка з використанням українських букв. У третьому розділі вміщені популярні казки та вірші.

Щодо фінансування, то 8 тис. грн. на видання „Букваря ромів" виділила Волинська обласна державна адміністрація, також залучено 3,5 тисячі гривень спонсорських коштів. Для початку буде видруковано тисячу примірників букваря.

Як повідомляв УНІАН, в Луцьку два роки тому було відкрито спеціальний клас для навчання дітей ромів.