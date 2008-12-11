Мін’юст розказав, хто володіє українськими газетами і журналами

Міністерство юстиції відкрило доступ до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Відтепер інформацію про друковані ЗМІ можна отримати будь-якій фізичній та юридичній особі через спеціальну сторінку в Інтернеті, розташовану за адресою http://dzmi.informjust.ua . Користуватися веб-сайтом можна цілодобово та безоплатно.

Пошук друкованих ЗМІ можна здійснювати за назвою видання та видом видання (якщо така інформація відома) або серією та номером свідоцтва про державну реєстрацію.

За вказаними параметрами пошуку користувач зможе отримати наступні дані про ЗМІ: серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, вид видання (газета, альманах тощо), назву видання (із зазначенням мови), дату державної реєстрації, відомості про засновників видання та орган, який здійснив його державну реєстрацію.

Дані з Державного реєстру друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності нададуть можливість пересвідчуватись у наявності державної реєстрації того чи іншого друкованого видання, можуть стати у нагоді при виборі назви новостворюваного друкованого ЗМІ, оскільки Законом України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" забороняється проведення державної реєстрації друкованих видань з однаковими назвами. Крім того, суспільству буде відкрито інформацію щодо засновників та співзасновників видань, відзначили в Мін’юсті.