У Львові суддям хабарі не дають – ними посівають

“На мене кричали, що я хабарник, клоун і незаконно утримували в кабінеті, не відпускаючи навіть справити фізіологічні потребиі... Гроші я хотів віддати на церкву”...

9 грудня, напередодні 60-ї річниці Декларації прав людини, голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич зібрав прес-конференцію, на яку прийшло трохи журналістів і багато суддів та працівників апеляційного суду.

Пан Зварич представ перед громадськістю в суддівській мантії та в сяйві кришталевих люстр великої зали очолюваної ним установи.

Приводом для брифінгу став намір голови суду поінформувати широку громадськість про те, що три мішки грошей (у гривнях та іноземній валюті), вилучені як речові докази з його кабінету, приймальні та власного помешкання – це «чисті гроші», а не хабарі.

Тут варто зазначити, що, напевне, спонукала до цих пояснень пана Зварича заява начальника Управління СБУ у Львівській області Анатолія Матіоса про те, що «7 грудня цього року Генеральною прокуратурою України голові Апеляційного адміністративного суду у Львівській області Ігорю Зваричу було пред’явлено звинувачення за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара у великих розмірах) ».

Під час прес-конференції Зварич повідомив, що 3 грудня, близько 11.00, до його кабінету увірвалося 15 невідомих озброєних осіб у камуфляжах, які, за його словами, «не звертаючи уваги на посвідчення голови Львівського Апеляційного адміністративного суду, застосували до мене фізичну силу та психологічний тиск, кричали, що я хабарник, клоун і незаконно утримували в кабінеті понад 10 годин, не відпускаючи навіть справити фізіологічні потреби, пропонуючи це зробити прямо в кабінеті ».

За словами Зварича, від відчаю він навіть намагався викинутися з вікна свого кабінету, який знаходиться на третьому поверсі, але йому перешкодили.

Голова суду запевнив журналістів, що вилучені як речові докази гроші не мають кримінального походження, а були зібрані ним від «посівальників» та мали бути передані на благі цілі – «на церкву».

«Назбиралося те, що від червня «засівали» за українською традицією в кабінеті нового приміщення суду. Дарували багато образів і засівали грошима. Усе це я хотів передати до церкви, але не встиг. Там були монети номіналом по 10, 25, 50 копійок, а також купюри по одній гривні, долару, євро. Тому після вилучення я чув такі жарти, що, мовляв, суд бере хабарі копійками ».

Скільки було зібрано «насіяних» грошей пан Зварич, звісно, не знав.«Скільки там було грошей я точно не знаю », – сказав він.

Як з’ясувалося, що й при собі пан Зварич тримав завелику, як для судді суму «кишенькових» грошей. Але й тут він знайшов пояснення: «З моєї барсетки було вилучено 9,6 тисячі доларів США та 6,4 тисячі гривень. Це гроші, які мені здавали судді на ремонт приміщень суду ».

Наявність готівкою 1 мільйона доларів, який було вилучено під час обшуку в його приватному помешканні, пан Зварич пояснив просто – «позичив».

«У 1993 році я отримав земельну ділянку біля Львова, – розтлумачив він. – Для її забудови позичив 1,9 млн. доларів США у свого товариша адвоката Володимира Косенка. Частину з цих грошей я використав, детальні записи про те, на що пішли ці гроші, містилися в зошиті, який лежав дома на моєму столі і який також було вилучено ».

Голова суду професійно наголосив на тому, що «не було задокументовано нумерації цих купюр, а тому невідомо, гроші з якою нумерацією та хімічною обробкою можуть потім представити як вилучені в мене ». Проте як і з яких доходів пан суддя збирається віддавати мільйон дев’ятсот тисяч доларів, він сказати не спромігся. Будучи суддею скромним, він також не вважав за потрібне влазити в чужі справи й цікавитися походженням таких грошей у адвоката Володимира Косенка – до речі, саме того адвоката Косенка, з ким 29 листопада 2005 року їхав на зустріч екс-губернатор Львівщини Степан Сенчук, якого розстріляли у селищі Брюховичі на Львівщині.

Своїми сумнівами поділився з кореспондентом УНІАН голова Управління СБУ у Львівській області Анатолій Матіос. «У мене виникає запитання, – сказав він, – яким чином Зварич збирався віддавати таку суму начебто позичених грошей ?!»

Під час згаданого брифінгу пан Зварич також згадав про гроші, знайдені в нього дома. «У нас було вилучено 340 тисяч гривень наших з дружиною заощаджень», – сказав він, прозоро натякнувши, що можливість заощаджувати в суддів є, адже, за його словами, «середня (!) місячна зарплата в судді Львівського апеляційного адміністративного суду становить 17 – 20 тисяч гривень ».

Попри те, що Президент Віктор Ющенко, виступаючи 10 грудня на засіданні Національної комісії із зміцнення демократії, назвав «системним випадком» факт затримання при отриманні хабара голови Львівського апеляційного адміністративного суду й нагородив «високими державними нагородами причетних до операції затримання цього злочинця», – сам Ігор Зварич вважає себе жертвою. Тому й звернувся із заявою до Президента, генерального прокурора Олександра Медведька, голови Верховного суду Василя Онопенка, голови Вищого адміністративного суду Олександра Пасенюка, голови Комітету з питань правосуддя Верховної Ради Сергія Ківалова, уповноваженої з прав людини Ніни Карпачової, в.о. голови СБУ Валентина Наливайченка, у якій просить «невідкладно провести перевірку» ЙОГО версії щодо звинувачень у хабарництві, а також у триденний термін вирішити питання про порушення кримінальної справи щодо посадових осіб Генпрокуратури України за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 346 ч. 3 (зловживання владою або службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу), 365 ч. 2 (перевищення влади або службових повноважень, що супроводжувалося болісними й такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями), 371 ч. 3 (завідомо незаконне затримання, що спричинило тяжкі наслідки), 374 ч. 2 (недопущення захисника, вчинене за попередньою змовою групи осіб) КК України.

Представники правоохоронних органів Львівщини навідріз відмовляються офіційно коментувати цю ситуацію, посилаючись на те, що для них це може «мати наслідки».

Відомий львівський правозахисник із 35-річним стажем Анатолій Комаров, який, до речі, був першим захисником інтересів Лесі Гонгадзе, у коментарі УНІАН заявив, що «аргументи голови суду Ігоря Зварича про походження вилучених у нього грошей, висловленні на брифінгу, – настільки сміховинні, що краще б він узагалі не збирав пресу ».

«Звісно, жодним законодавчим актом у нашій державі не заборонено традицію «посівання» новопридбаних приміщень і так само не встановлено розміру «посіву» від фізичної чи юридичної особи, як не передбачено й складання відповідних відомостей на паперових чи електронних носіях з підписами «сіячів» та з долученням копій їхніх особистих декларацій про доходи. Але прослухваши ці «пояснення» пана Зварича у випусках новин, можу сказати одне: вони не піддаються жодним коментарям !» – зазначив правозахисник.

Від себе хотілося б додати. У що перетворилися наші суди, давно відомо. Недарма в усіх опитуваннях громадяни відносять судову систему до найбільш корумпованих в Україні. Але вражає навіть не те, що суддя брав хабарі і що отримані гроші лежали ледве не під суддівською лавою. Вражають його пояснення, інакше кажучи – ставлення до преси, до громадськості врешті-решт. Це ж якими треба бути дурнями, аби повірити, що грошима просто “посівали”... Аби суддям добре жилося-судилося в новому приміщенні...

Ксенія Нестеренко, власкор УНІАН у Львівській області