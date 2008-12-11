ЄС зсуджує обшуки в ”Меморіалі”

Президентство ЄС занепокоєне обшуками в офісі організації “Меморіал” у Санкт-Петербурзі.

Про це йдеться у заяві Президентства ЄС, текст якої передано УНІАН.

“Європейський Союз висловлює своє серйозне занепокоєння щодо обшуків, які проводилися в місцеві організації “Меморіал” у Санкт-Петербурзі” 4 грудня 2008 року”, - зазначається у заяві президентства.

Президентство зазначило, що ці дії, що відбулися лише за кілька днів до відзначення 60-ї річниці Декларації з прав людини, є негативним сигналом, а також закликали владу Росії гарантувати свободу діяльності організації, чия робота зі збереження пам’яті про жертв сталінського режиму та в області захисту прав людини визнана і вітається в світі.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня було проведено обшук у відділенні “Меморіалу” в Санкт-Петербурзі, в ході якого були вилучені всі тверді диски комп’ютерів та електронні носії інформації. Формальним приводом для обшуку був пошук документів, що доводять спонсорування “Меморіалом” газети “Новий Петербург”.

За неофіційною версією, обшук пов’язаний з демонстрацією кінострічки “Бунт. Справа Литвиненка”, якій заборонений до показу в Росії, і був продемонстрований 20 листопада цього року в офісі “Меморіалу”.