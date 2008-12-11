ГПУ просить ВР зняти суддю, який «наколядував» мільйони

До Верховної Ради України надійшло звернення Генеральної прокуратури щодо відсторонення Ігоря ЗВАРИЧА від посади судді Львівського апеляційного адміністративного суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Він доручив комітету з питань правосуддя вивчити дане питання для прийняття рішення у парламенті.

Як зазначив у інтерв`ю УНІАН член комітету ВР з питань правосуддя Святослав ОЛІЙНИК, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу можна на час ведення слідства відсторонити суддю від ведення справ.

В той же час, він додав, що це питання потребує «теоретичного дослідження, оскільки такого прецеденту в парламенті не було».

Довідка УНІАН. 2 грудня ц. р. проти голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і помешкання голови суду та шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 мільйон доларів США і 2 мільйони гривень.

На переконання судді, «кримінальну справу проти нього сфабриковано» .

9 грудня на прес-конференції І.ЗВАРИЧ, зокрема, заявив: "Мільйон доларів США, який був вилучений у мене вдома, – це не хабар, це мої особисті гроші, які я позичив у свого товариша для будівництва власного будинку". За словами І.ЗВАРИЧА, «ще у 1993 році я отримав земельну ділянку біля Львова. Для її забудови позичив 1,9 млн. доларів США у свого товариша Володимира КОСЕНКА. Частину з цих грошей я використав, детальні записи про те, на що пішли ці гроші, містилися в зошиті, який лежав вдома на моєму столі, і який також було вилучено".

За його словами, причиною порушення кримінальної справи стала заява в СБУ про те, що нібито йому в кабінеті колишнього голови Львівської облдержадміністрації Петра ОЛІЙНИКА передали 100 тис. доларів США хабара за «правильне рішення» однієї справи, пов‘язаної із землею в одному з районів Львівщини. І.ЗВАРИЧ заявив, що це – неправда, і «подальші дії силових структур пов’язані з тим, що за людьми, які хотіли отримати землю, стоять впливові люди з Києва. Зокрема, з того ж відомства, яке представляє керівник слідчої групи, тобто з Генеральної прокуратури».