У Харкові і в Криму спіймали ще двох нечистих на руку суддів

Слідчим відділом прокуратури Харківської області порушено кримінальну справу стосовно судді одного з районних судів м. Харкова за фактом винесення ним завідомо неправосудного рішення у цивільній справі за позовом житлово-будівельного кооперативу про визнання права власності на земельну ділянку площею 75 гектарів на території Харківського району.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області з посиланням на начальника слідчого відділу Олега БУРЦЕВА, кримінальну справу (ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України – "Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови") порушено за наслідками проведеної нещодавно прокурорської перевірки.

Прокуратура АР Крим порушила кримінальну справу стосовно судді Окружного адміністративного суду Київської області за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 375 та ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Слідством встановлено, що вказана особа, раніше працюючи на посаді судді Залізничного районного суду м. Сімферополя, не проводячи судових засідань, сфабрикувала рішення в інтересах підсудного. На теперішній час неправосудну постанову скасовано за апеляцією прокуратури. Обвинуваченого у хабарництві чекає справедливе судове слідство, а служителя Феміди, яка діяла в його інтересах, а не в інтересах правосуддя – досудове слідство, відзначили в ГПУ.