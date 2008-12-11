Визначено авторів найкращих журналістських розслідувань
Як протидіяти корупції
9 грудня 2008 року в конференц-залі готелю Radisson SAS пройшла урочиста церемонія нагородження переможців другого Національного конкурсу на краще журналістське розслідування.
Як повідомляють організатори, Національний конкурс на краще журналістське розслідування з протидії корупції проводиться фондом «Гідна Україна» вже вдруге. Цього року на розгляд журі було запропоновано понад 600 робіт. Переважну більшість з них – 405 – становили матеріали регіональних ЗМІ. До складу журі увійшли провідні журналісти України, спеціалісти з медійних питань і такі, що спеціалізуються на протидії корупції.
Переможцями конкурсу в чотирьох номінаціях стали:
«Краще журналістське розслідування чи авторська публікація з протидії корупції в регіональних засобах масової інформації України»:
1 місце - Кулик Олександр, газета «Полтавська думка 2000»;
2 місце – Перетяка Олег, «Свободный репортер», м. Луганськ;
3 місце – Мазур Анастасія, газета «Панорама», м. Суми.
«Краще журналістське розслідування чи авторська публікація з протидії корупції в національних друкованих та інтернет-ЗМІ України»:
1 місце - Патиківський Юрій, газета «Україна молода»;
2 місце – Листопад Олег, «Селянська правда», м. Київ;
3 місце – Степан Скоробагатський, газета «Вечерние вести».
«Краще журналістське розслідування чи авторська публікація з протидії корупції в національному телерадіоефірі України»
1 місце - Сафаров Азад Амрах огли, журналіст 5 каналу;
2 місце – Бочкала Роман, телеканал К1;
3 місце – Пищик Володимир, телеканал УР-1.
«Краще журналістське розслідування чи авторська публікація з протидії корупції в регіональному телерадіоефірі України»:
1 місце - Мартин Роман, Інформаційне агентство «Рівненське агентство журналістських розслідувань»;
2 місце – Зоря Олена, «МТВ-ПЛЮС», м. Мелітополь;
3 місце – Грекова Наталя, телеканал «Резонанс-ТВ».
Головний приз (Гран-прі) другого Національного конкурсу на краще журналістське розслідування - Чорновіл Тетяна, журналіст медіахолдингу «Обозреватель», публікація «Шок: в Конча-Заспі «даїшники» зупиняли міністрів».
Призові публікації Національного конкурсу на краще журналістське розслідування - 2008 розміщено на вебсайті www.action-msi.org.ua.