У Криму завели кримінальну справу на лікарів, у яких помер пацієнт

У Криму заведено кримінальну справу за неналежне виконання професійних обов`язків медпрацівниками Ялтинської міської лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, у медиків на операційному столі помер пацієнт.

Як показала експертиза, пацієнту поставили неправильний діагноз і призначено неправильне лікування, що спричинило серйозні ускладнення і стало причиною смерті. "Ялтинські лікарі недооцінили ступінь небезпеки одержаного пацієнтом поранення", - сказано в повідомленні прокуратури.

Кримінальну справу порушено прокуратурою Ялти за ч.1 ст. 140 Кримінального кодексу України.

Цього року під час перевірок дотримання законодавства про медицину органами прокуратури Криму порушено 15 кримінальних справ. Половину з них порушили стосовно медпрацівників, які порушили право пацієнтів на якісну та безплатну медичну допомогу.

У трьох випадках бездіяльність лікарів коштувала кримчанам життя. Розслідуванням цих трагічних фактів займаються прокуратури Керчі, Бахчисарайського району АРК і Центрального району Сімферополя. Через помилки працівників КРУ «Клінічний госпіталь інвалідів і ветеранів», медустанов Керчі, Червоногвардійського і Джанкойського районів автономії хворі отримали інвалідність і зазнали тілесних ушкоджень.