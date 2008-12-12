Вакарчук: Судову тяжба з відміни зовнішнього тестування - це фарс

Міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК вважає фарсом судову тяжбу з відміни зовнішнього тестування, почату 25 листопада в Одеському окружному адміністративному суді, яка вигідна корупціонерам сфери освіти.

Відповідаючи на питання з цього приводу в Одеському педуніверситеті ім. Ушинського, де міністр проводив нараду з післядипломної освіті педагогів, І.ВАКАРЧУК заявив, що вважає, цей позов «абсурдом і фарсом». «Є пріоритети влади, політики України, до яких і входить зовнішнє незалежне тестування. З нашого боку вже подано апеляцію. Я не відповідатиму на питання, що стосуються деталей цієї тяжби. А, загалом, я думаю, що є кілька людей, які зацікавлені у зриві тестування», - сказав міністр.

У свою чергу, представник Міносвіти в судовому процесі Олександр СЛАВСЬКИЙ, який прибув сьогодні на 3-е засідання суду, заявив журналістам, що засідання знову перенесене, цього разу на 22 грудня, у зв`язку з відрядженням до Києва для складання присяги судді окружного адміністративного суду Ярослави БОЛОТІНОЇ, яка є членом колегії з розгляду позову школяра Олега НІЧКИ до Міносвіти.

На переконання О.СЛАВСЬКОГО, сьогодні «можна говорити, що попередні її рішення (судді Я.БОЛОТІНОЇ – УНІАН), зокрема листопадова ухвала, що нібито припиняє підготовку до зовнішнього тестування, є незаконними. Адже суддя приступає до виконання обов`язків лише після складання присяги. Але ми не скористуємося цим, оскільки хочемо, щоб справу максимально швидко було розглянуто по суті».

Він також нарік, що і сторона позивача штучно затягує процес, постійно змінюючи позовні вимоги. Первинним відповідачем, наголосив юрист, «було Одеське облуправління освіти, потім – Міністерство освіти і науки і Міністерство юстиції. Нарешті сьогодні стало відомо, що з числа відповідачів виключено Міністерство юстиції».

Разом з тим, зазначив юрист, представникам Міносвіти впродовж минулого тижня не було надано можливості «ознайомиться з матеріалами справи, оскільки суддя хворіла з 5 по 11 грудня. О.СЛАВСЬКИЙ також відзначив «дивний збіг – і суддя, і представник позивача - депутат Одеської облради Ірина ЗАЛЮБОВСЬКА, і громадянин на ім`я Віталій СЕРАФИМОВ, який подав паралельний позов щодо зовнішнього тестування до Міносвіти, - мають відношення до Одеської національної юридичної академії.

Крім того, представник Міносвіти нагадав, що розгляд позовів з оспорювання законності актів відомств треба розглядати відповідно до п.3 ст.19 Кодексу Адміністративного судочинства тільки в Окружному адміністративному суді міста Києва, а розгляд цього питання в будь-якому іншому суді є явною рейдерською атакою.

У свою чергу, адвокат школяра І.ЗАЛЮБОВСЬКА заявила, що «не знає, з чим пов`язані перенесення судових засідань за позовом О.НІЧКИ. Може, дехто хоче затягнути справу, може, й ні». Але при цьому висловила впевненість, що з юридичної точки зору позивач повинен виграти справу, якщо “не будуть включені важелі тиску на суддівську колегію».

Як повідомляв УНІАН, позов 11-классника школи №48 до МОН полягає в тому, що зовнішнім тестуванням, запровадженим Міносвіти, порушені його конституційні права. Оскільки його змушують наперед визначитися з предметами, за якими проходитиме тестування, – і через це він і його сім`я «вже три роки перебувають у стресовому стані».

Крім того, позивач тривалий час спеціально готувався з правознавства, а зараз цей предмет з переліку тестів виключено. О.НІЧКА також вважає, що порушені його права на здобуття середньої освіти, оскільки зовнішнє тестування, яке почнеться в травні, позбавить його місяця навчання в школі.