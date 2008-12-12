Правозахисники за створення посади уповноваженого з прав дитини

Правозахисники виступають за створення посади уповноваженого з прав дитини

Нагадаємо, що раніше в комітеті з питань сім`ї рекомендували відхилити відповідний законопроект, оскільки конституція передбачає тільки інститут уповноваженого парламенту з прав людини.

Як розповів співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров «Німецькій хвилі», «у багатьох країнах є кілька персональних інституцій із захисту прав люди, в тому числі, спеціалізовані омбудсмени - з прав дитини, прав військовослужбовців, прав меншин, свободи інформації і захисту персональних даних». На думку правозахисника, якщо всерйоз говорити про європейський вибір України, то вона також повинна мати ці інституції. Вихід, упевнений Захаров, - створення спеціальних підрозділів у секретаріаті чинного уповноваженого з прав людини, внесення змін до Закону про омбудсмена. Ще 2002 року Комітет ООН з прав дитини рекомендував Україні запровадити в державну структуру інститут омбудсмена з прав дитини або спеціальну секцію з прав дітей, який би реагував на скарги і звернення дітей.

Німецька хвиля