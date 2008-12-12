Львівського суддю Зварича відсунули від корита

Рада суддів України звільнила Ігоря ЗВАРИЧА з посади голови Львівського апеляційного адміністративного суду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, таке рішення було прийняте сьогодні на засіданні Ради суддів України за спільним поданням голови ВСУ та голови Вищого адміністративного суду України у зв’язку з невідповідністю І.ЗВАРИЧА займаній посаді – голови Львівського апеляційного адміністративного суду. Зазначене подання внесене на підставі відповідної рекомендації Ради суддів адміністративних судів України.

Розглядаючи це питання, члени Ради суддів України наголошували на тому, що І.ЗВАРИЧ своєю негідною поведінкою під час проведення прес-конференції у Львові з приводу виявлення правоохоронними органами великих сум коштів за місцем його роботи та проживання, зганьбив не лише власне звання судді, а й заплямував усю суддівську спільноту України.

Рада суддів України також вирішила звернутися до Вищої ради юстиції з проханням розглянути питання про звільнення І.ЗВАРИЧА з посади судді за порушення присяги.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня проти голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і помешкання голови суду та шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

Водночас сам І.ЗВАРИЧ заявив, що «кримінальну справу проти нього сфабриковано».

9 грудня на прес-конференції І.ЗВАРИЧ, зокрема, заявив: "Мільйон доларів США, який був вилучений у мене вдома, – це не хабар, це мої особисті гроші, які я позичив у свого товариша для будівництва власного будинку". За словами І.ЗВАРИЧА, «ще у 1993 році я отримав земельну ділянку біля Львова. Для її забудови позичив 1,9 млн. доларів США у свого товариша Володимира КОСЕНКА. Частину з цих грошей я використав, детальні записи про те, на що пішли ці гроші, містилися в зошиті, який лежав вдома на моєму столі, і який також було вилучено".

Також І.ЗВАРИЧ заявив, що в одному з мішків із грошима, які були вилучені в його кабінеті, були гроші, якими гості «посівали» в кабінеті І.ЗВАРИЧА під час відкриття приміщення суду в червні цього року, і він їх планував «віддати церкві».

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні попросив Вищу Раду юстиції та Раду суддів дати оцінку діям І.ЗВАРИЧА.

Голова ВРЮ Лідія ІЗОВІТОВА повідомила, що Вища рада юстиції проводить перевірку інформації, викладеної у ЗМІ, щодо наявності підстав для звільнення І.ЗВАРИЧА з посади за порушення присяги.