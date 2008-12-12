МОЗ: журналісти ”Інтера” піаряться

Повідомлення прес-служби телеканалу «Інтер» про звинувачення журналістів згаданого каналу «у біологічному тероризмі» не відповідають дійсності і розцінюються як PR-хід задля реклами документальної стрічки власного виробництва, показ якої анонсується найближчим часом, йдеться у повідомлення прес-служби Міністерства охорони здоров`я.

Це підтверджується і повідомленням МОЗ, датованим ще 28 липня 2008 р., та на яке посилаються журналісти.

«Інцидент в ДП «Центрі імунобіологічних препаратів», адреса на сайті: http://www.moz.gov.ua/ua/main/press/?docID=10569

«На ім’я Міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, надійшла доповідна записка від працівників ДП “Центру імунобіологічних препаратів” про те, що 25 липня 2008 року близько 10 години дня трьома співробітниками телеканалу “Інтер” були вчинені неправомірні дії.

Цей випадок відбувся під час того, як представники каналу “Інтер” принесли в Центр зразки вакцини живої атенуйованої ліофілізованої проти кору та краснухи виробництва Серум Інституту (Індія) серія ZA 155 X (8 флаконів), які зі слів представника телеканалу "Інтер" були отримані ним на підприємстві – виробнику в Індії, без необхідного розчинника до вакцини та супроводжуючих документів, та 1 флакон вакцини серія ZA 28 X, яка невідомо де і яким чином отримана в Україні.

У зв’язку з відсутністю необхідних документів та порушенням холодового ланцюга при доставці даної вакцини, їм було відмовлено в прийнятті даних зразків. Було складено детальний опис зразків та документів, засвідчено відсутність дотримання умов холодового ланцюга та термоіндикаторів посвідчений підписами співробітників Центру та представника телеканалу “Інтер”. Після чого і оригінал, і копія підписаних документів були вихоплені співробітниками каналу з відмовою залишити копію підписаних документів в Центрі імунобіологічних препаратів.

МОЗ України інформує, що представники телеканалу “Інтер” не зверталися до Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення щодо надання дозволу на ввезення даного імунно-біологічного препарату в Україну.

Наголошуємо, дана вакцина була доставлена в Україну без відповідних документів для ввезення на територію держави.

Оскільки вміст флаконів достеменно не був відомий, та у разі порушення цілісності флаконів могло статися потрапляння збудників інфекційних захворювань в оточуюче середовище. Такий факт можна розглядати як загрозу безпеки державі.

За фактом інциденту було викликано міліцію та подано заяви до Солом’янського РУ міліції м. Києва.

Міністерство охорони здоров’я України звернулося до Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України з проханням розслідувати даний інцидент, з‘ясувати яким чином дана вакцина була завезена на територію України, в якому об’ємі, а також яким чином представники телеканалу “Інтер” отримали флакон вакцини живої атенуйованої ліофілізованої серія ZA 28 X, адже згідно Наказу МОЗ України від 17.05.2008 року були вжиті всі заходи щодо вилучення її з обігу шляхом вміщення в карантин.

Міністерство охорони здоров’я України з повагою ставиться до спроб журналістів телеканалу провести власне розслідування з питання позапланової вакцинації в Україні, однак хоче наголосити, що розрекламований інцидент між знімальною групою «Інтера» та однією з експертних установ можна було б уникнути, аби представники каналу діяли у межах законодавства України та не наражали на небезпеку пересічних громадян. Викликає подив і той факт, що, звинувачуючи профільне міністерство в порушенні законодавства, журналісти без будь-яких застережень вдалися до антизаконних дій.

Нагадаємо, за твердженням представників телеканалу “Інтер”, ними на територію України були ввезені ампули зразків вакцини виробництва Serum Institute of India. Разом з тим, журналісти не зверталися до МОЗ України щодо надання дозволу на ввезення вказаного імунно-біологічного препарату в Україну. Вакцина була доставлена в Україну без відповідних документів для ввезення на територію держави.