У Знам`янському ізоляторі по-звірячому побили арештантів

Вінницька правозахисна група із неанонімних джерел отримала інформацію про масове побиття заарештованих та підсудних, які утримувалися в Знам`янському ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ) України у Кіровоградській області.

Як повідомили УНІАН у Вінницькій правозахисній групі, в ніч з 8 го на 9 грудня співробітниками райвідділу міліції "за безпосередньої участі старших офіцерів цього райвідділу було по-звірячому побито групу осіб, що утримувалися в ІТТ". За непідтвердженою інформацією, в побитті приймав участь підрозділ «Беркут», який було спеціально викликано для участі в каральній акції.

За інформацією правозахисників, після акції залякування за медичною допомогою звернулося сім заарештованих, двох із яких було шпиталізовано до місцевої лікарні із переломами кісток обличчя, ребер, черпно-мозковими травмами та іншими тілесними ушкодженнями.

"Нашу особливу тривогу викликає той факт, що вказані особи були персонажами публікацій в газеті «Правда України» про системні грубі порушення їхніх прав на етапі досудового слідства щодо злочинів, скоєння яких інкримінується цим особам. Ми вбачаємо в побитті засуджених намагання тиску на жертв порушень прав людини", - заявляє Вінницька правозахисна група.

Правозахисники звертаються до Уповноваженого ВР України з прав людини з проханням відкрити провадження за повідомленнями про незаконне насильство над заарештованими в Знам`янському ІТТ Кіровоградської області.