Брюссель: у ЄС порушується право на вільне пересування

У Європейському союзі не завжди дотримуються права на вільне пересування громадян – одного з центральних у ЄС.

Європейська комісія піддала критиці впровадження норм ЄС у національні закони країн-членів. У представленій у середу доповіді зокрема йдеться про правила в’їзду на територію та перебування громадян з третіх країн, що є родичами громадян ЄС.

За даними Єврокомісії, чимало громадян скаржаться на закони в Данії, Фінляндії, Великобританії та Ірландії. Ці країни дозволяють постійне проживання громадян з третіх країн лише в тому разі, якщо вони перед тим легально перебували в якійсь країні ЄС.

Німецька хвиля