Брюссель: у ЄС порушується право на вільне пересування
17:43, 12 грудня 2008Права людини
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Громадяни скаржаться на Данію, Фінляндію, Великобританію та Ірландію
У Європейському союзі не завжди дотримуються права на вільне пересування громадян – одного з центральних у ЄС.
Європейська комісія піддала критиці впровадження норм ЄС у національні закони країн-членів. У представленій у середу доповіді зокрема йдеться про правила в’їзду на територію та перебування громадян з третіх країн, що є родичами громадян ЄС.
За даними Єврокомісії, чимало громадян скаржаться на закони в Данії, Фінляндії, Великобританії та Ірландії. Ці країни дозволяють постійне проживання громадян з третіх країн лише в тому разі, якщо вони перед тим легально перебували в якійсь країні ЄС.
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