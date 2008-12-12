У Латвії збільшили штрафи за невикористання латвійської мови

Юридична комісія Сейму Латвії в останньому читанні затвердила поправки до Кодексу адміністративних правопорушень, що передбачають збільшення так званих "мовних штрафів".

Штраф за невикористання у належному обсязі державної мови на робочому місці тепер буде становити від 25 лат (50 доларів) до 50 лат (100 доларів), а за незабезпечення перекладу на публічних заходах - від 100 лат (200 доларів) до 200 лат (400 доларів ), Повідомило у середу агентство Regnum з посиланням на прес-службу парламенту.

Комісія частково підтримала раніше внесений законопроект, який пропонував збільшити всі штрафи у 2-4 рази.

Нагадаємо, у квітні Центр державного мови Латвії запропонував усім журналістам країни перейти на латиську, а тим, у кого беруть інтерв`ю, ігнорувати російськомовні запитання.

А в червні уряд Латвійської Республіки заборонив викладання російської мови у вищих навчальних закладах з частковим державним фінансуванням. У свою чергу керівники багатьох приватних вищих навчальних закладів направили уряду ноти протесту.

Українська правда