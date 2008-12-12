Італія обмежує приплив іноземної робочої сили

Італія скорочує приплив трудових мігрантів. Країна вирішила надати дозвіл на роботу 150 тисячам працівників з-поза меж ЄС. Більшість цих робочих місць припадає на доглядальниць та хатніх помічниць.

Цьогорічна квота на роботу доглядальницями та хатніми помічницями ледве не удвічі перевищує минулорічну. Автори декрету пояснюють це «нинішньою економічною ситуацією та необхідністю задовольнити потреби родин», адже в найстарішій за населенням країні Європи проблема догляду за літніми людьми стоїть гостро. Однак документ має низку обмежень. Так, отримати робоче місце зможуть лише ті, хто подавав запит минулого року і не отримав відповіді. Крім того, суворішими стали правила для роботодавців-іноземців.

Тепер запросити працівника з-за кордону можуть тільки ті, хто має довготерміновий дозвіл на проживання, і хто підтвердить свою заявку через Інтернет у період з 15 грудня до 3 січня. Утім, вихід декрету про квоти є доброю новиною для української громади, каже Олександра Фарима, президент Асоціації українських жінок в Італії: «Звичайно, я це оцінюю позитивно. Чим більше наших заробітчанок матимуть змогу легально з’їздити на Україну відвідати дітей та старих батьків, тим краще».

Однак, на думку пані Олександри, навіть цьогорічна квота є занадто малою. Адже у минулому році кількість заявок у чотири рази перевищила кількість наданих місць, і найбільша кількість запитів на роботу хатніми помічницями та доглядальницями надійшла саме від громадян України. Цікаво, що зі схожою критикою виступили й представники італійської опозиції. За їхніми підрахунками, квота є "занадто малою, з огляду на те, що у країні майже мільйон осіб очікує на легалізацію".

Німецька хвиля