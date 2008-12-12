Страсбург засудив Росію за видачу людини на тортури в Узбекистан

Вчора Європейський Суд з прав людини виніс ухвалу у справі «Мумінов проти Росії», засудивши Росію за видачу заявника на тортури в Узбекистан.

Як повідомила керівник програми допомоги політичним біженцям з Центральної Азії Комітету «Цивільне сприяння» Олена РЯБІНІНА, суд встановив, що заявник – громадянин Узбекистану Рустам МУМІНОВ, всупереч російському та міжнародному праву, був незаконно висланий на батьківщину в жовтні 2006 р. і незабаром засуджений до 5,5 років позбавлення волі за звинуваченнями в релігійному екстремізмі та антидержавній діяльності, які він категорично відкидав.

Страсбурзький Суд визнав Російську Федерацію винною в порушенні норм Європейської Конвенції.

Зокрема, суд визнав, що висилка Р.МУМІНОВА до Узбекистану, де тортури застосовуються систематично, є порушенням статті 3 Конвенції. Суд також виразив серйозну стурбованість у зв`язку з відсутністю якої-небудь достовірної інформації про положення заявника після його висилки.

"Мумінову не було надано ефективних і доступних засобів правового захисту в світлі його скарги за ст.3 Конвенції, що, у свою чергу, спричинило порушення статті 13 Конвенції", - йдеться у рішенні суду.

Крім того, суд встановив, що мало місце порушення статті 5 § 4 Конвенції у зв`язку з відсутністю якої-небудь процедури судового контролю за законністю утримання заявника під вартою з метою його екстрадиції до Узбекистану.

Як встановив суд, порушена була також стаття 5 § 1 Конвенції, оскільки російська правова система не захищає особу, відносно якої розглядається питання про екстрадицію, від довільного затримання і невизначеного за часом утримання під вартою. Слід зазначити, що протягом року Європейський Суд вже тричі констатував цей недолік російського законодавства: у жовтні 2007 р. – в справі «Насруллоєв проти Росії», в квітні 2008 р. – в справі «Ісмоїлов та інші проти Росії», і в червні 2008 р. – в справі «Рябікін проти Росії».

Вирішення питання про справедливу компенсацію нанесеної заявникові моральної шкоди суд відклав, відзначивши, що Р.МУМІНОВ відбуває покарання в місцях позбавлення волі в Узбекистані і точне його місцезнаходження невідомо, а спроби його представника встановити з ним контакт залишаються безуспішними.