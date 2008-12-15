У Москві затримали 90 опозиціонерів (фото)

Міліція і ЗМОП застосували силу для розгону акцій опозиції в Москві і Санкт-Петербурзі у неділю. ГУВС назвало опозиціонерів "хуліганами, які "заважали перехожим і жителям довколишніх будинків". Влада не дала дозволу на Марш незгодних і декілька мітингів, і спробувала наперед блокувати місця їх проведення. За офіційними даними, в Москві було затримано 90 опозиціонерів, в Санкт-Петербурзі – 61. Прокремлівський рух "Россия молодая" провів акцію проти "Маршу незгодних". Вони розкидали листівки з даху прилеглого до Тріумфальної площі будинку і викрикували в мегафон антиамериканські гасла.

Эхо Москвы