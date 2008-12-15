Суддю Зварича оголосили в розшук

Голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич, обвинувачений в отриманні хабара в особливо великих розмірах, зник з лікарні, в якій проходив лікування. Зараз він знаходиться в розшуку, пише Коммерсант-Україна .

Минулої п`ятниці Рада суддів за спільним поданням голів Верховного суду і Вищого адміністративного суду звільнила голову Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича у зв`язку з його невідповідністю посаді. Нагадаємо, 2 грудня Генпрокуратура (ГПУ) порушила відносно Ігоря Зварича кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 КК ("отримання хабара в особливо великих розмірах"), проте суддівська недоторканність не дозволила узяти обвинуваченого під варту. 3 грудня співробітники ГПУ і СБУ провели обшуки в службових приміщеннях і квартирах пана Зварича і семи його колег, під час яких вилучили $1 млн. грн і 2 млн. грн, причому більша частина цієї суми була виявлена у глави Львівського апеляційного адмінсуду. Після цього в квартирі пана Зварича було проведено ще декілька обшуків і виявлено більше $900 тис.

9 грудня на спеціально зібраній прес-конференції пан Зварич зізнався, що всього в його квартирі було знайдено $1,9 млн. При цьому він звинуватив співробітників Генпрокуратури і СБУ в перевищенні службових повноважень і заявив, що позичив вказану суму на будівництво. Поведінка пана Зварича на прес-конференції обурила представників Ради суддів. На думку членів ради, він своєю негідною поведінкою не тільки зганьбив звання судді, але і кинув тінь на суддівське співтовариство України. Рада суддів ухвалила рішення звернутися у Вищу раду юстиції з проханням розглянути питання про звільнення Ігоря Зварича з поста судді "за порушення присяги".

Відразу після того, як Рада суддів звільнила Ігоря Зварича, він зник з приватної клініки, в якій проходив лікування. Безперешкодно залишити лікарню панові Зваричу дозволила суддівська недоторканність. "Оскільки звинувачення Ігорю Зваричу було пред`явлене Генпрокуратурою, він давав підписку про невиїзд зі Львова. Проте 12 грудня залишив територію приватної клініки `Богдан` поблизу Львова. Зараз пана Зварича немає і в Львові. Поки його місцезнаходження нам не відоме, тому він оголошений в розшук", - заявив начальник управління СБУ в Львівській області Анатолій Матіос.