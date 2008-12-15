До Міжнародного дня мігранта Фонд «Open Ukraine» проведе міжнародний круглий стіл «Українська трудова міграція: реалії, виклики та відповіді»

16 грудня - 9-00 - До Міжнародного дня мігранта Фонд Арсенія Яценюка «Open Ukraine» проведе міжнародний круглий стіл «Українська трудова міграція: реалії, виклики та відповіді», на якому учасники обговорять результати досліджень з проблем трудової міграції в Україні та закордонний досвід формування сучасної міграційної політики. Круглий стіл відкриє Арсеній Яценюк, засновник Фонду “Open Ukraine” (готель «Русь», вул. Госпітальна, 4). Реєстрація учасників з 8-30;

10-00 - підхід до преси Арсенія Яценюка (тамж е);

10-30 - прес-брифінг, на якому будуть оприлюднені результати трьох досліджень з проблем трудової міграції в Україні, які проводились за підтримки фонду протягом 2008 року. Учасники: Орися Луцевич, директор фонду “Open Ukraine”; Елла Лібанова, директор Українського центру соціальних реформ; Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій; Артем Мирошниченко, директор центру «Соціальні індикатори»

Потрібна акредитація. Телефони: 235-9568/69, (067) 214-3462, ls@openukraine.org.