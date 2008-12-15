Прес-конференція Української Гельсінської спілки з прав людини на тему: “Чи бореться держава з дискримінацією?”

10:34, 15 грудня 2008
Права людини
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16 грудня - 9-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Української Гельсінської

спілки з прав людини на тему: “Чи бореться держава з дискримінацією?”, присвячена огляду ситуації в  Україні в сфері подолання дискримінації. Під час прес-конференції відбудеться презентація двох видань УГСПЛ щодо рекомендацій органів ООН та Ради Європи по боротьбі з дискримінацією в Україні. Також правозахисники представлять свої рекомендації державним органам щодо подолання дискримінації в Україні. Учасники: Володимир Яворський,  виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини; Євген Захаров,  співголова Харківської правозахисної групи (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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