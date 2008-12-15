Верховна Рада ухвалила закон про амністію

У п`ятницю Верховна Рада України ухвалила Закон “Про амністію”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 393 народних депутатів із 441 зареєстрованого у сесійній залі.

Законом визначено правові основи звільнення за амністією осіб від кримінальної відповідальності та відбування кримінального покарання, механізм взаємодії кримінально-виконавчої служби з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Законом передбачено оголосити амністію і поширити її дію насамперед на ті категорії засуджених, які найбільш незахищені та вразливі соціально: на неповнолітніх та жінок, а також чоловіків, які мають дітей віком до 16 років або дітей-інвалідів, до інвалідів першої, другої та третьої груп, хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання.

Внаслідок застосування амністії, згідно з положеннями цього закону, з місць позбавлення та обмеження волі передбачається звільнити більше 3 тисяч осіб зазначеної категорії.