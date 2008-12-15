16 грудня - 9-30 - Розпочне роботу дводенна конференція «Кордони Європи», організована спільно Брукінгз-Інститутом, Фондом Віктора Пінчука та Ялтинською Європейською Стратегією (YES). У конференції візьмуть участь близько 150 учасників, серед яких: Карлос Паскуаль, Деніел Бенджамін, Річард Морнінгстар, Ед Чоу, Арсеній Яценюк, Володимир Горбулін, Олександр Чалий, П`єр Леві, Александр Кваснєвський, Ніно Бурджанадзе, віце-прем’єр-міністр України Григорій Немиря, Андрій Кокошін та багато інших. По завершенні першої сесії - брифінг віце-прем’єр-міністра України Григорія Немирі (“Президент-готель”, Гранд-хол «Софіївський», 2-й поверх ). Заявки на акредитацію приймаються тільки на сайті Фонду Віктора Пінчука http://pinchukfund.org.