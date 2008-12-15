Круглий стіл «Європейські альтернативи ув‘язненню. Італійська система роботи із наркозалежними дорослими та неповнолітніми правопорушниками»

17 грудня - 9-30 - Круглий стіл «Європейські альтернативи ув‘язненню. Італійська система роботи із наркозалежними дорослими та неповнолітніми правопорушниками», який проводить Інститут законодавства ВРУ спільно з Українсько-Європейським дорадчим центром з питань законодавства. На засідання запрошені представники Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, Верховного Суду України, Генеральної прокуратури України, наукових установ, громадських та міжнародних організацій, посольств зарубіжних країн, ЗМІ (порв. Несторівський, 4, 4-й поверх, конференц-зала). Вхід за картками акредитації.

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