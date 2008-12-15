17 грудня - 14-30 - Відбудеться засідання Комітету з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Питання: “Про проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України”; Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (щодо збільшення віку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають право на повне державне утримання під час навчання)”; Про проект Закону про Уповноваженого Верховної Ради України з прав дитини та ін. (вул. Садова, 3а, кімната 1016). Вхід за картками акредитації.