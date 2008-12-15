Засідання Комітету з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму

10:41, 15 грудня 2008
Права людини
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17 грудня - 14-30 - Відбудеться засідання  Комітету з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Питання: “Про проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України”;  Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (щодо збільшення віку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають право на повне державне утримання під час навчання)”; Про проект Закону про Уповноваженого Верховної Ради України з прав дитини та ін. (вул. Садова, 3а, кімната 1016). Вхід за картками акредитації.

 

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