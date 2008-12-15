Завтра у Вашингтоні Мельниченко має віддасть свої плівки

Завтра у Вашингтоні колишній охоронець екс-Президента України Леоніда КУЧМИ Микола МЕЛЬНИЧЕНКО у Посольстві України в США має передати слідчій групі та європейським експертам фрагменти своїх записів, які можуть стосуватися кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За інформацією співрозмовника агентства, 14 грудня до США вилетіла слідча група Генеральної прокуратури України у складі десяти осіб на чолі із заступником генпрокурора Миколою ГОЛОМШОЮ, який курирує розслідування зазначеної справи.

Також до Вашингтона вилетіли європейські експерти, яких визначила Рада Європи для проведення експертизи на автентичність записів, зроблених М.Мельниченком, додало джерело.

Водночас у Генпрокуратурі України офіційно не спростували і не підтвердили цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявляв про готовність надати у листопаді оригінали своїх аудіозаписів для якнайшвидшого проведення експертизи на автентичність.

За його словами, експертиза проводитиметься як на території США, так і на території Європи тими експертами, яких визначила Рада Європи. Зокрема, це будуть експерти як мінімум з трьох країн, з якими вже є остаточна домовленість з боку Генеральної прокуратури України.