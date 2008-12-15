В Луганську відбулася презентація книги "Фашизм в Україні: загроза чи реальність?»

Як передає кореспондент УНІАН, це збірка статей останніх років двох відомих українських політиків і публіцистів - виконавчого секретаря громадського політичного руху "Український форум", члена Комуністичної партії Георгія КРЮЧКОВА і народного депутата України, члена Партії регіонів Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як зауважили в прес-службі обласної ради, автори книги належать до різних поколінь і політичних сил: “Але і комуніст Г.КРЮЧКОВ і “регіонал” Д.ТАБАЧНИК, єдині в думці, що вже сьогодні потрібно об`єднати зусилля громадськості, партійних організацій, щоб протистояти фашизації України, що з легкої руки Віктора ЮЩЕНКА та його однодумців стає реальністю”.

Присутній на презентації Г.КРЮЧКОВ зазначив, що в Україні “в наявності всі ознаки фашизації суспільства, що проводиться під егідою чинного Президента”.

Г.КРЮЧКОВ вважає, що “агресивний, войовничий націоналізм, яким керуються пропрезидентські політичні сили, культ переваги однієї нації, розпалення ворожості до інших народів, з яких чинна влада створює образ ворога, а також наростаюча напруга в суспільстві у зв`язку з економіко-політичною нестабільністю, - усе це було властиво фашистській Німеччині”.

На думку комуніста, “доки Главою держави буде проводитися політика націоналістичної диктатури, ця погроза буде існувати”.

Г.КРЮЧКОВ висловив переконання, цьому протистояти зможе лише громадський рух опору.