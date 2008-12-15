Чорнобильцям не вистачає медикаментів

Представники громадських організацій наголошують на проблемі забезпечення чорнобильців медикаментами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання круглого столу з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС повідомив керівник Свалявської міськрайонної організації «Союз Чорнобиль України» Михайло СЯРКАНИЧ.

«Держава виділяє для цього замало коштів. До прикладу, на курс лікування променевої хвороби потрібно витратити майже 5 тисяч гривень. Зрозуміло, що лікування оплатити може не кожен ліквідатор», — зауважив він.

У свою чергу, голова Мукачівської райорганізації «Союз Чорнобиль України» Іван ГЕРЦ повідомив, що у Закарпатській області лише кожен дванадцятий чорнобилець отримує безкоштовну путівку на оздоровлення.

Як повідомив начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Закарпатської ОДА Віктор МАЦОЛА, протягом 2008 року з державного бюджету для реалізації в Закарпатті цільових чорнобильських програм було виділено понад 6,5 млн. грн., за рахунок яких забезпечено надання близько 20 видів пільг та компенсацій ліквідаторам. 363 дітей та дітей з батьками, а також 79 дорослих оздоровлено за рахунок коштів держбюджету.

Крім того, у 2008 році з обласного та місцевих бюджетів використано понад 300 тис. грн. на підтримку чорнобильців. 410 дітей додатково оздоровлено за рахунок бюджетів міст та районів. За сприяння керівництва області 31 путівку виділили закарпатські санаторії.

«Також цього року в області відкрито пам`ятники ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС – в Мукачеві та Берегові», — повідомив В. МАЦОЛА.

На сьогодні, за словами тимчасово виконуючого обов’язки голови Закарпатської облдержадміністрації Омеляна МАТЕЛЕШКИ, в області проживають 5 тисяч чорнобильців, з яких 256 інвалідів. Лише цього року померли 50 закарпатців-ліквідаторів аварії у середньому віком 40-50 років.