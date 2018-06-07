...І тут нагодилися русини. У Ющенка - ще один головний біль

Нескінченні сварки в українському політикумі, які поширилися й усередину «жовтогарячого табору», настільки приїлися пересічному громадянину, що у місті-курорті Бердянську навіть тир відкрили. У ньому всі бажаючі можуть постріляти по портретах Президента Ющенка, прем`єр-міністра Тимошенко й лідера опозиції Януковича. Бажаючих виявилося безліч, незважаючи на те, що постріл по політиках коштує в 5 разів дорожче, ніж по білочках і зайчиках.

Розчарування в житті, у демократії як такій не може не штовхати до пошуку причин теперішніх українських безладь. У регіонах, що безпосередньо кордонять із Росією, все частіше говорять про необхідність мати «українського Путіна». У регіонах, що примикають до Білорусії, - про те, що просто конче потрібний Лукашенко.

Про своє тяжіння до Росії заговорили й у Закарпатті. Це не на жарт переполошило українських націонал-патріотів із ВО «Свобода». Прихильники екс-депутата Верховної Ради Олега Тягнибока оприлюднили з цього приводу вельми войовничу заяву.

Поштовхом для активізації «свободистів» стало проголошення 25 жовтня в Мукачевому республіки Підкарпатська Русь. 109 делегатів Європейського конгресу підкарпатських русинів, прийнявши акт проголошення відтворення русинської державності, зажадали від Закарпатської обласної ради визнати до 1 січня 2009 року й сам «акт», і всю обрану на конгресі «государствєнну ісполнітєльну владу».

На думку ВО «Свобода», «сепаратистська мережа в Закарпатті управляється безпосередньо із Кремля; паралельно здійснюються спроби паралізувати державний механізм зсередини, починаючи від протягування недолугої конституційної реформи й закінчуючи бунтом 2 вересня в парламенті». Як стверджують в організації, Закарпаття й Крим - головні «болючі точки», на які тисне Кремль із метою скорити Україну. Ентузіастів сепаратизму в Закарпатті „надихає приклад Південної Осетії й автономний статус Криму, ситуація в якому Києвом фактично не контролюється ».

„РУСИНИ БУЛИ, Є І ПОВИННІ БУТИ!”

Русини – народ чисельністю від 650 до 800 тисяч осіб, що проживає переважно в Закарпатській області України. З погляду офіційного Києва, русини (або карпаторуси) – частина українського етносу, що не володіє правом не лише на автономне культурне життя, але навіть називатися в офіційних документах своїм іменем. Словаччина, Польща, Угорщина, Румунія й Сербія, які, крім України, охоплюють русинську етнічну територію, уже визнали за русинами статус окремої національності. З початку XIII століття Закарпаття (інші політизовані напівадміністративні назви – Угорська Русь, Прикарпатська Русь, Російська Країна) було в підпорядкуванні угорських королів, а з XVI століття потрапило ще й під владу Віденського престолу. В 1646 році Угорська Русь стала канонічною територією Римського католицизму; і донині багато закарпатських русинів ідентифікують себе як римо-католики або греко-католики. У 1919 році, згідно з умовами Сен-Жерменського мирного договору, була утворена автономна республіка Підкарпатська Русь у складі Чехословаччини. Згідно із ст. 10 договору, русинам делегувався «цілковитий ступінь самоврядування, сумісний з поняттям єдності держави ». В 1927 році Підкарпатська Русь стала однією із чотирьох земель Чехословаччини (крім Чеської, Моравсько-Силезської і Словацької) на чолі із земським президентом. Крайова організація Компартії Чехословаччини, за вказівкою з Комінтерну, оголосила всіх русинів, що проживають у Підкарпатській Русі, українцями. У листопаді 1944 року Православний з`їзд у Мукачевому прийняв звернення до Й.Сталіна із проханням прийняти край до складу СРСР у якості 16-ї республіки під назвою Карпаторуська РСР. Однак після закінчення Другої світової війни територію підкарпатських русинів розділили між УРСР і Чехословаччиною.

Докори на адресу Росії – почасти обґрунтовані. Русинів і русинство в Закарпатті підтримують не тільки сумновідомий Інститут країн СНД, Союз православних громадян і деякі інші недержавні установи та громадські організації. Русини як окрема нація були включені в проект «Переліку національностей для розробки матеріалів Всеросійського перепису населення 2002 року». Оскільки, за результатами перепису громадянами РФ, що фактично проживають у країні, виявилися 135 русинів, цей етнос фактично був визнаний.

У вересні 2007-го року Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор Черномирдін зустрівся в Ужгороді з керівництвом «підкарпатських русинів», після чого пообіцяв донести «їхню волю керівництву Росії й України ».

- Ми русинів визнаємо. Русини були, є й повинні бути. Ми за це…- ці слова Віктора Степановича донині цитуються лідерами «сепаратистів».

Однак бачити у факті проголошення на Закарпатті нового адміністративного утворення лише одну «руку Москви» було б не зовсім справедливо.

Проблемою етнічного статусу цього народу серйозно стурбований не хто інший як ... недавній кандидат у президенти США від Республіканської партії Джон Маккейн. П’ять років тому, ще напередодні обрання главою української держави Віктора Ющенка, Маккейн закликав його «суворо додержуватися своїх обіцянок, даних американським русинам». Справа в тім, що Віктор Андрійович, об`їжджаючи у 2004 році Штати напередодні першого туру голосування, пообіцяв своїм заокеанським виборцям у випадку перемоги визнати русинів як окрему націю. Зрозумівши, що дані в ході закордонного турне обіцянки не будуть виконані, представники русинської громади США скерували Дж. Маккейну листа, у якому вказали «на непорядність Ющенка, який порушив обіцянку». Неважко догадатися, що у випадку перемоги на листопадових виборах Маккейн напевно продублював би свій заклик до Ющенка, - але вже в більш категоричному тоні. Вагомим доказом „міцності пам’яті” ветерана в’єтнамської війни стала й недавня зустріч Віктора Андрійовича із губернатором Аляски Сарою Пейлін. Пані Пейлін повідомила нашому лідеру: як кандидат на посаду віце-президента США вона уповноважена нагадати про „проблему русинів ”, яка й досі не вирішена. До цієї красномовної деталі можна додати іще одну – про намір пані губернатор балотуватися у президенти США на наступних виборах. Тоді стане зрозумілим: від проблеми „політичного русинства” керівництву нашої держави не вдасться „відкараскатися” щонайменше до 2013 року.

КОМПЛЕКС САМОВИРАЖЕННЯ

Частина вітчизняних скептиків вбачає у факті проведення „сепаратистського з’їзду” у Мукачевому явний вплив глави Секретаріату Президента України Віктора Балоги. Позаяк у цьому славетному місті-красені подібне зібрання без негласного дозволу його знаменитого уродженця не могло б відбутися за визначенням. Та і мером Мукачевого нині працює двоєрідний брат Балоги Василь Петьовка.

Самі ж закарпатці опосередковану зацікавленість глави Секретаріату Президента у „русинському проекті” трактують по-різному. По-перше, з огляду на постійні вимоги БЮТ та частини блоку „Наша Україна”-„Народна самооборона” щодо відсторонення Балоги від участі у розбудові української держави прихильність останнього до „сепаратизму” могла б бути підготовкою такого собі „запасного аеродрому”. На випадок, якщо Президент врешті-решт звільнить Балогу від теперішніх обов’язків, той міг би повернутись з Києва до Закарпаття не просто на посаду губернатора (яку, нагадаю, Віктор Іванович обіймав уже двічі), а ... на пост президента автономії. По-друге, голоси русинів – і за себе, і за своїх людей – ще ніколи нікому не завадили на будь-яких виборах.

Лідер русинів о. Михайло (Сидор) постійно нагадує про себе у Москві, бере участь у прес-конференціях для представників тамтешніх ЗМІ, роздає інтерв’ю. Свого часу священик навіть... запросив до Закарпаття миротворчі російські війська, аби, за прикладом Придністров’я (де молдаванами начебто утискалися права російсько- та україномовних жителів), ті припинили „геноцид русинського народу” українською владою.

Не секрет, що у Російській Федерації є певні сили, що зацікавлені у подібній „співпраці”. Прирівнявши русинів до „пригноблених” південно-осетинів з абхазами, можна було б поступово налагодити процес отримання закарпатськими русинами російських паспортів. Тоді б і в Криму справи „пожвавішали”.

Та повернення України до зони російського впливу не входить у коло інтересів Євросоюзу. Там розуміють: „розв’язавши руки” РФ визнанням автономного краю Косово повноцінною державою, Захід певним чином запустив механізм виявлення сепаратизму.

Рішучі дії Служби безпеки України – обшук, проведений в ужгородському храмі, де відправляє Служби Божі о. Димитрій, зрештою, порушення 8 грудня проти головного натхненника русинського руху кримінальної справи – мають на меті, серед іншого, розвіяти „шкідливі чутки” щодо ролі в останньому спалаху „закарпатського сепаратизму” добродія Балоги. До речі, сам Віктор Іванович саме в день визначення слідчим УСБУ по Закарпатській області запобіжного заходу для о. Димитрія – підписки про невиїзд – пішов у довгоочікувану відпустку.

Олег БАЗАК , для УНІАН