В Ізраїлі українців дискримінують через слов’янський акцент

Вихідці з України та інших країн СНД стикаються в Ізраїлі із системною дискримінацією з боку працедавців, нерідко лише через наявність слов’янського акценту. Такі дані містить новий звіт Асоціації із захисту громадянських прав.

Упорядники звіту особливо звертають увагу на тривожну ситуацію в галузі працевлаштування. В Ізраїлі проживає мільйонна громада вихідців з СНД, майже половина з них – з України. Далеко не всі, особливо ті, що переїхали у передпенсійному віці, можуть добре опанувати мову. Дається взнаки і слов’янський акцент, за який, як вказує представник Асоціації Олексій Цесарський, місцеві працедавці карають недоплатою третини заробітку: «Зарплатня на 30 відсотків нижча, ніж у корінних ізраїльтян. Крім того, серед вихідців з СНД 16 відсотків працюють не за фахом», - каже Цесарський і додає, що в Ізраїлі право на рівність досі не закріплена законодавчо. Хоча поточний звіт не досліджував впритул становище трудових мігрантів з України та інших держав Східної Європи, правозахисні організації вказують на аналогічну мовну неадаптованість заробітчан, що впливає як на рівень їхніх доходів, так і на соціальну захищеність.

Німецька хвиля