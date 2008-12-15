Гаррі Каспарову по телефону погрожують «підвалами Луб`янки»

З вечора 14 грудня лідер російського Об`єднаного громадянського фронту (ОГФ), один із організаторів «Маршу незгодних» Гаррі КАСПАРОВ одержує постійні телефонні дзвінки з погрозами з невідомих номерів, стверджують в прес-службі ОГФ.

За інформацією прес-служби, той, хто телефонує, представляється Василем ЯКЕМЕНКОМ і говорить Г.КАСПАРОВУ, що "його як зрадника Батьківщини чекають підвали Луб`янки".

Також повідомляється, що сьогодні впродовж двох годин таксі "Газель" з ростовськими номерами, в якій було 7 молодих людей, стояло біля воріт будинку Г.КАСПАРОВА, перекриваючи в`їзд у двір. Після того, як їм пригрозили викликати міліцію, невідомі поїхали.

Повідомляється, що Г.КАСПАРОВ планував взяти участь в «Марші незгодних» 14 грудня, проте через термінове перепланування акції не встиг на неї. Коли Г.КАСПАРОВ повернувся додому, всі під`їзди до його будинку заблокував ОМОН.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня організований опозиційним рухом «Інша Росія» «Марш незгодних» було фактично зірвано правоохоронними органами. За даними ГУВС Москви, більш як 90 чоловік було затримано за спробу провести несанкціонований "Марш незгодних" у районі Пушкінської та Тріумфальної площ.