Батько померлої дитини не має претензій до лікарів

У пологовому будинку міста Ужгорода спростовують інформацію про загибель немовляти внаслідок знеструмлення апарату життєзабезпечення, що сталося через відключення закладу від електропостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, трагедія сталася 10 грудня, вчора про це повідомили закарпатські ЗМІ.

За їхніми даними, хлопчик вагою 1 кг 150 грамів народився на 26-27 тижні вагітності. Через ускладнення під час пологів його помістили в реанімацію. Проте того ж дня, за 6 годин після народження малюка, сталося відключення пологового будинку від електроенергії, відповідно, сталося знеструмлення апаратів штучного дихання та мікроклімату. Нібито через це дитина померла.

Також повідомляється, що в сусідньому з палатою приміщенні знаходився електрогенератор, який повинен забезпечувати пологове відділення струмом в разі аварійного відключення від централізованої мережі. Однак електрогенератор у неробочому стані. Зважаючи на ці обставини, батько померлої дитини має намір позиватися до лікарні.

Проте адміністрація пологового будинку стверджує, що смерть немовляти не пов’язана з відключенням електроенергії.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник медичної частини пологового будинку Мирослав ШЕКЕТА, медичний заклад справді відключали від електроенергії, проте не це стало причиною смерті малюка.

«Під час відключення електроенергії дитину одразу переключили на так звані мішки Амбе — це спеціальні пристрої для підтримування дихання в дитини, якими користувалися ще до появи апаратів дихання, проте врятувати дитинку не вдалося. У нього було занадто багато патологій, у тому числі відіграла свою роль важка внутрішньоутробна інфекція, що власне й стало причиною загибелі», - сказав начмед.

М.ШЕКЕТА також повідомив, що на момент відключення будинку від електроенергії в реанімації перебували ще троє малюків, усі вони живі.

Начмед також зачитав кореспонденту УНІАН заяву батька померлої дитини, в якій йдеться про те, що він не має жодних претензій до лікарів.

У свою чергу, прес-центр управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА офіційно повідомив, що дитині, яка загинула, діагностували «внутрішньоутробну інфекцію плоду, респіраторний дисстрес, синдром важкого ступеню, крайній ступінь незрілості органів і систем».

За статистикою західних лікарів, у таких випадках виживають лише 2-3% дітей, сказано у повідомленні.

У коментарі також йдеться про те, що дизельну установку (генератор) пологовий будинок придбав 2-3 місяці тому, і при відключенні електроенергії він мав автоматично під’єднатися. Проте чомусь не спрацював стартер, і чому цього не відбулося, мають з’ясувати спеціалісти.

Прокуратура Закарпатської області направила до прокуратури м. Ужгорода повідомлення про загибель дитини через відключення електропостачання в Ужгородському пологовому будинку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар прокурора області Вікторія ПОПОВИЧ, за її словами, міською прокуратурою буде проведена перевірка згаданої інформації.