На Прикарпатті створено громадське об’єднання українських заробітчан

На Прикарпатті утворили об’єднання українських заробітчан «Лелеки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на прес-конференції його організатори. Новоутворене об`єднання українських трудових мігрантів «Лелеки» згуртувало представників української трудової міграції у різних країнах світу, членів їхніх родин в Україні, громадських діячів, юристів, науковців, активістів правозахисного руху, журналістів, священнослужителів зарубіжних парафій українських церков.

Один з організаторів громадського об`єднання, депутат Верховної Ради України першого демократичного скликання Зіновій ДУМА на прес-конференції наголосив, що ініціатори «Лелек» добре обізнані з проблемами заробітчан за кордоном, що через світову кризу тепер багатьом з наших земляків доведеться повертатися додому. Він переконаний, що Україна не готова прийняти мільйони цих людей та забезпечити соціальні програми для них.

«Лелеки» надаватимуть правову допомогу трудовим мігрантам та членам їхніх родин, розроблятимуть пропозиції до концепції програми державного захисту цієї категорії людей і представлятиме їх у відносинах з органами влади.

За неофіційною статистикою, близько 220 тисяч мігрантів лише з Івано-Франківської області перебувають на заробітках.