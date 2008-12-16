В Україні створять спецорган з питань міграції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 7 листопада щодо напрямів державної міграційної політики України та невідкладних заходів з підвищення її ефективності.

Текст відповідного указу оприлюдено на офіційному інтернет-представництві глави держави.

Зокрема, зазначеним рішенням уряду доручено забезпечити до кінця 2008 р. розгляд питання про створення окремого центрального органу виконавчої влади з питань міграції, діяльність якого спрямовуватиметься і координуватиметься Кабінетом міністрів України через Міністерство внутрішніх справ. Уряд має прийняти відповідне рішення з цього питання та в разі потреби передбачити у проекті закону про державний бюджет на 2009 р. відповідні асигнування.

РНБО також зобов’язала уряд затвердити у двомісячний строк перелік держав, громадянам яких передбачено обов`язкове підтвердження фінансового забезпечення для їх перебування в Україні та транзитного проїзду її територією.

Крім цього, Кабмін повинен за два місяці розробити заходи, спрямовані на нейтралізацію можливих негативних наслідків для України від реалізації сусідніми державами програм щодо створення на території цих держав преференцій для громадян України за ознакою етнічного походження або сприяння їх добровільному переселенню до цих держав.

Окремим пунктом рішення РНБО Міністерству закордонних справ України доручено протягом 2009 року вжити додаткових заходів щодо укладення з Російською Федерацією міждержавної угоди з урегулювання питання подвійного громадянства військовослужбовців та цивільних осіб Чорноморського флоту РФ, осіб, які звільнені в Російській Федерації з військової служби, та членів їх сімей, які перебувають на території України, та щопівроку інформувати про стан виконання зазначених заходів секретаря РНБО.

Уряд також повинен розробити та внести на розгляд Верховної Ради низку проектів законодавчих актів та змін до чинних законів, які б дозволили суттєво покращити державну міграційну політику України.