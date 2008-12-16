ВР ухвалила законопроект щодо соцзахисту багатодітних сімей

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного проекту закону, внесеного Президентом України, проголосували 234 народних депутатів з 444 зареєстрованих в сесійній залі. Законопроект передбачає запровадження додаткових соціальних гарантій багатодітним сім`ям, зокрема позачергове надання із житлового фонду соціального призначення жилих приміщень сім`ям та одиноким матерям й батькам, які мають п`ятьох і більше дітей, а також у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей.

Багатодітним сім`ям, у складі яких є троє і більше неповнолітніх дітей, пропонується надати такі пільги: 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена багатодітної сім`ї, який постійно проживає у жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім`ю). Крім того, надається 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах середніх норм споживання; 50-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, установлених для продажу населенню, для багатодітних сімей, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення; позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном становитиме 50 відсотків від затверджених тарифів.

Дітям з багатодітних сімей надаються безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів; щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров`я із залученням необхідних спеціалістів; першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація тощо.

Статтю 19 Закону України "Про охорону дитинства" пропонується доповнити положенням згідно з яким діти з багатодітних сімей, у складі яких є п`ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах усіх рівнів за умови, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше.

Згідно з законопроектом, одному з батьків, який має троє чи більше дітей віком до 18 років, збільшується сума податкової соціальної пільги, що зменшить суму його загального місячного оподатковуваного доходу.

Пропонується також збільшити тривалість додаткової оплачуваної відпустки працівникам, які мають дітей, з 7 до 10 календарних днів та з 14 до 17 календарних днів.

При підготовці до другого читання профільний комітет має врахувати положення альтернативного законопроекту, внесеного народним депутатом Ярославом СУХИМ.