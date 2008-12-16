Правозахисники закликають розробити закон, який забороняє дискримінацію

Представники Української Гельсінської Спілки з прав людини закликають органи державної влади розробити та прийняти закон про заборону дискримінації.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова УГС Євген ЗАХАРОВ.

За його словами, проблема дискримінації в Україні за останні три роки загострилася, і для її розв’язання необхідно здійснити відповідні законодавчі кроки. Зокрема, крім відповідного закону, створити спеціальний антидискримінаційний орган державної влади; впровадити механізм збору інформації про факти дискримінації, дії органів влади та надану допомогу жертвам дискримінації.

У свою чергу виконавчий директор спілки Володимир ЯВОРСЬКИЙ зазначив, що в Україні не в значній мірі органи влади виконують рекомендації ООН та Ради Європи, спрямовані на покращання ситуації. Більше того, половина органів державної влади, наприклад Міністерство юстиції, взагалі заперечує існування дискримінації в Україні, стверджуючи, що такі випадки поодинокі і несистемні. У той же час Міністерство внутрішніх справ України визнає існування дискримінації і намагається робити певні кроки щодо подолання такого явища.

Як зауважив Є.ЗАХАРОВ, в Україні найбільше розповсюджена дискримінація за віком і за станом здоров’я. Слідом за ними йдуть расова дискримінація, дискримінація за громадянством, мовою, статевої приналежністю.

У той же час Є.ЗАХАРОВ визнав, що деякі закиди з боку міжнародних організацій до України з приводу дискримінації дещо перебільшені.