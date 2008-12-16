У Луценка лякають українців 12-ма роками в’язниці за участь у «безладах»

Міністерство внутрішніх справ України просить громадян не піддаватися на заклики політиків щодо незаконних акцій протесту та попереджає про особисту відповідальність за участь у таких заходах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив заступник міністра внутрішніх справ, начальник міліції громадської безпеки Олександр САВЧЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів.

“Вчора я особисто побачив декілька прес-конференцій, скажімо, високопоставлених представників місцевих органів влади, які майже відкрито закликають населення до певних радикальних дій, навіть до групових порушень громадського порядку”, - сказав О.САВЧЕНКО, водночас, не уточнивши про які заклики йдеться.

Заступник міністра лише зауважив, що йому “це дуже не сподобалось” і висловив припущення, що “можна зробити скидку на, скажімо, недостатність досвіду – вони (ті, хто закликають - УНІАН), як правило, дуже молоді і не розуміють, можливо, що кажуть”. Таким діям цих посадовців, додав він, дадуть оцінку інші правоохоронні органи – прокуратура й суд.

“Але громадяни повинні розуміти, що заклик, навіть високопоставлених чиновників, однак не знімає відповідальності і ті, хто піддасться на такі заклики, блокувати щось, штурмувати, перекривати... існують ряд статей Кримінального кодексу, за якими можна отримати від шести місяців до дванадцяти років”, - підкреслив О.САВЧЕНКО. За його словами, до таких протизаконних дій Кримінальним кодексом віднесено, зокрема, порушення громадського порядку, порушення роботи нафто- газо- та інших забезпечуючих об’єктів.

“Тому ми ще будемо робити звернення до громадян з тим, щоб певні радикальні сили і особи не змогли людей дезорієнтувати”, - підсумував О.САВЧЕНКО.