23 грудня об 11:00 в Інформаційно-методичному центрі міжкультурної просвіти і толерантності в м. Сімферополі (АР Крим) відбудеться прес-конференція на тему: "Мова ворожнечі", прояви расизму, ксенофобії та інших форм нетерпимості в друкованих періодичних ЗМІ України та АР Крим" (за результатами моніторингу ЗМІ за жовтень-грудень 2008 р.).

На прес-конференції будуть оприлюднені дані про прояви "мови ворожнечі", расизму, ксенофобії та інших форм нетерпимості, які було виявлено в матеріалах періодичних друкованих ЗМІ України та АР Крим в жовтні-грудні 2008 р.

На прес-конференцію запрошуються представники ЗМІ, громадських та наукових організацій.

Прес-конференцію проводять:

Олексій Морозлі – керівник проекту, керівник експертної групи, член Інформаційно-дослідницького центру "Інтеграція і розвиток";

Ірина Брунова-Калисецька – координатор проекту, член Інформаційно-дослідницького центру "Інтеграція і розвиток";

Олег Смирнов – голова ради Інформаційно-дослідницького центру "Інтеграція і розвиток", виконавчий директор.

Прес-конференція відбудеться за адресою: Інформаційно-методичний центр міжкультурної просвіти і толерантності АР Крим, м. Сімферополь, вул. Пушкіна, 18 (2-й поверх)