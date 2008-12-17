СБУ обмежила в’їзд в Україну російському бізнесменові

Служба безпеки України тимчасово обмежила в’їзд на територію України російському бізнесмену Костянтину ГРИГОРИШИНУ через причетність до рейдерських захоплень енергетичних підприємств.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

«Громадянину Росії К.ГРИГОРИШИНУ обмежено тимчасовий в’їзд до України у зв’язку з його протиправною діяльністю, пов’язаною з організацією низки рейдерських захоплень стратегічно важливих державних підприємств енергетичної галузі», - зазначили у прес-службі.

Заборона встановлена у відповідності до закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Разом з тим у прес-службі СБУ підкреслили, що заборона не має жодного відношення до будь-яких політичних подій, а пов’язана виключно з протиправними діями вказаного громадянина на території України.

Сьогодні у міжнародному аеропорту «Бориспіль» співробітники прикордонної служби не допустили К.ГРИГОРИШИНА на територію України