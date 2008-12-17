СБУ обмежила в’їзд в Україну російському бізнесменові
Через "захоплення стратегічних підприємств"
Служба безпеки України тимчасово обмежила в’їзд на територію України російському бізнесмену Костянтину ГРИГОРИШИНУ через причетність до рейдерських захоплень енергетичних підприємств.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.
«Громадянину Росії К.ГРИГОРИШИНУ обмежено тимчасовий в’їзд до України у зв’язку з його протиправною діяльністю, пов’язаною з організацією низки рейдерських захоплень стратегічно важливих державних підприємств енергетичної галузі», - зазначили у прес-службі.
Заборона встановлена у відповідності до закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
Разом з тим у прес-службі СБУ підкреслили, що заборона не має жодного відношення до будь-яких політичних подій, а пов’язана виключно з протиправними діями вказаного громадянина на території України.
Сьогодні у міжнародному аеропорту «Бориспіль» співробітники прикордонної служби не допустили К.ГРИГОРИШИНА на територію України