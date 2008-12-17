Буш: ”...і тут встає хлопець і кидає свій черевик”

Президент США Джордж Буш назвав напад на нього з черевиком найдивнішим моментом свого президентства і закликав владу Іраку не реагувати надмірно на цей інцидент.

Під час прес-конференції в Багдаді іракський журналіст кинув в президента США один за одним обидва свої черевики.

Журналіст "хотів прославитися", припустив Буш у вівторок в інтерв`ю телекомпанії CNN.

"Я не серджуся на систему. Я вважаю, що (в Іраку) виникає вільне суспільство, а вільне суспільство необхідне задля нашої власної безпеки і миру", - сказав президент США.

При цьому він підтвердив, що в мить, коли відбувся інцидент, думав лише про те, як ухилитися від черевика.

"У мене не було часу про щось думати. Я ухилявся і ухилився", - повідомив глава Білого дому, описуючи свої дії.

"Це найдивніший моментом мого президентства. Я готуюся відповідати на запитання вільної преси в демократичному Іраку, і тут встає хлопець і кидає свій черевик. Це було дивно, і це було цікавим способом самовираження", - сказав Буш.

РІА “Новости”