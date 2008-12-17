Китай повертається до блокування закордонних веб-сайтів

Після закінчення Олімпіади-2008 китайський уряд повернувся до практики блокування закордонних інформаційних веб-сайтів.

Про це заявляє правозахисна американська організація Freedom House у своєму прес-релізі, передає кореспондент УНІАН.

Під час Олімпійських ігор політично важливі медіа було розблоковано, оскільки китайський уряд пообіцяв закордонним журналістам, що не буде чинити ніяких перешкод в інформаційному висвітленні Олімпіади. Однак після короткого періоду відкритості у грудні комуністична влада КНР повернулася до блокування китайськомовних сайтів Бі-Бі-Сі, “Голосу Америки”, “Репортерів без кордонів”, а також деяких тайванських та гонконзьких медіа, зокрема Asiaweek і Ming Pao.

Міністерство закордонних справ КНР заявляє, що ці інформаційні сайти порушують китайське законодавство, порушуючи такі заборонені питання, як статус Тайваню, корумпованість урядових високопосадовців, заборонені групи на зразок Фалун Гонг, а також порушення прав людини в Тибеті та провінції Сянган.

«Комуністичні лідери Китаю блокують критичні для режиму сайти через нове випробування - незадоволення погіршенням економічної ситуації, що продовжує наростати, та двадцяту річницю подій на площі Тяньаньмень», - пояснила виконавчий директор Freedom House Дженіфер ВІНДЗОР.